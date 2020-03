Italia

Coronavirus, sindaco Codogno: "Mai ricevuto chiamata dal governo"

Codogno, 4 mar. - Dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus "non ho mai ricevuto una chiamata dal governo per sentire come stavamo". Lo ha detto il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, a '24Mattino' di Simone Spetia su Radio 24. "Dal governo - ha sottolineato Passerini - più del decreto di chiusura purtroppo non abbiamo visto nè sentito nessuno. Va riconosciuta una grande presenza della Regione Lombardia".