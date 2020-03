Italia

Coronavirus Italia, Ministro Azzolina: scuole chiuse decisione nelle prossime ore Coronavirus Italia, Ministro Azzolina: scuole chiuse decisione nelle prossime ore

Roma - "Nessuna decisione sulle scuole è stata presa, non c'è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato tecnico-scientifico una valutazione, un parere se lasciare aperte le scuole o se chiuderle che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del paese in questo momento. Questa decisione arriverà nelle prossime ore". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a palazzo Chigi. In base a quanto si era appreso da fonti di governo la chiusura avrebbe dovuto essere effettiva già da domani fino al 15 marzo.