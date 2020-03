Modica, pesante lastra di vetro cade da autocarro su auto

Cronaca

Modica - Tragedia sfiorata nei giorni scorsi sulle strade iblee. Una pesante lastra di vetro è caduta da un autocarro su un’auto che viaggiava nel senso opposto della strada. E’ accaduto sulla SS 115 a Modica. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Stradale che hanno soccorso l’automobilista che viaggiava su una Volkswagen T-Roc danneggiata dalla lastra di vetro. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’autocarro non si sarebbe accorto di nulla proseguendo la marcia e facendo perdere le proprie tracce.L’evento di pericolo cagionato dal soggetto alla guida del mezzo pesante solo per mera fatalità non ha avuto conseguenze estreme per l’automobilista e sono in corso indagini da parte della Squadra di P.G. della Polizia Stradale di Ragusa finalizzate al rintraccio dell’autocarro e del conducente. (Foto web)