Coronavirus, 79 morti

Cronaca

Roma, 4 mar. - - "Il totale delle persone guarite sale a 160, 11 in più rispetto a ieri mentre il totale dei deceduti sale a 79, 27 in più rispetto alla giornata di ieri". Lo ha annunciato il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. "Il totale dei positivi al coronavirus attualmente è di 2.263 persone - ha riferito - di queste l'88% sono nelle regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna"."Sul totale dei positivi - ha aggiunto Borrelli - 1000 sono in isolamento domiciliare, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 sono in terapia intensiva, pari al 10% delle persone positive".