Attualità

Scuole chiuse a Modica fino al 15 marzo

Modica - Scuole chiuse fino al 15 marzo. Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco Ignazio Abbate. “Ascoltate le dichiarazioni appena rilasciate dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ha ufficializzato la chiusura delle scuole – scrive Abbate - in attesa dei tempi tecnici di ricezione del decreto, si prende atto della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio modicano a decorrere da giovedi 5 marzo fino a domenica 15 marzo. Salvo nuove comunicazioni, le lezioni riprenderanno regolarmente lunedi 16 marzo.Appena pubblicato il decreto ed approfondito nelle sue parti si valuterà l'ipotesi di chiusura anche dei centri sociali (anziani e disabili)”.