Attualità

Coronavirus, Ragusa: scuole chiuse dal 5 al 15 marzo Coronavirus, Ragusa: scuole chiuse dal 5 al 15 marzo

Ragusa - Come comunicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Istruzione, in via precauzionale contro la diffusione di coronavirus da domani al 15 marzo è sospesa ogni attività didattica nelle scuole e nelle università di tutta Italia. L’Amministrazione comunale resta in attesa di apposito Decreto per conoscere i dettagli della misura e quali prescrizioni adottare per meeting, congressi, manifestazioni sportive, culturali e di ogni altro tipo.