Sicilia

Coronavirus Siracusa: primo caso sospetto di contagio

Siracusa - Primo caso sospetto di coronavirus a Siracusa. Una persona è risultata positiva al test con il tampone, come confermato da fonti vicine all’assessorato regionale alla Salute. Il paziente si trova ora in quarantena nella sua abitazione e sotto osservazione ci sono pure i familiari, tentando di elencare tutte le persone che sono entrati in contatto con l’uomo.