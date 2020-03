Sicilia

Coronavirus Sicilia, 7 contagiati: 3 a Palermo, 3 a Catania e 1 a Ragusa Coronavirus Sicilia, 7 contagiati: 3 a Palermo, 3 a Catania e 1 a Ragusa

Palermo - Sono dieci i casi di contagio da coronavirus in Sicilia, sette quelli confermati e tre sospetti e in attesa della conferma dallo Spallanzani. Lo ha annunciato ieri pomeriggio l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza. “Complessivamente i casi di contagio confermati in Sicilia sono tre a Palermo, tre a Catania e uno in provincia di Ragusa. Di questi solo due si trovano in ricovero ospedaliero ma non in terapia intensiva mentre gli altri asintomatici si trovano in isolamento a casa. Per avere contezza della situazione in Sicilia annuncio anche che oggi sono stati eseguiti altri tre tamponi, due a Catania e uno a Palermo, e sono risultati positivi.Per avere l’ufficialità però bisogna attendere il test definitivo dallo Spallanzani. In questi ultimi tre casi posso dire che due sono in isolamento a casa e solo uno necessita il ricovero ospedaliero. Inoltre voglio evidenziare che in Sicilia ad oggi sono stati eseguiti oltre 300 tamponi, un dato che ci mette in linea con le altre Regioni d’Italia”.