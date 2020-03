Sicilia

Coronavirus Sicilia, 6 contagiati e un caso sospetto Coronavirus Sicilia, 6 contagiati e un caso sospetto

Coronavirus in Sicilia, sei contagiati e un caso sospetto. Lo dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. «Fino a oggi - scrive in un post pubbòicato su Facebook, l'assessore alla Salute, Ruggero Razza - la Regione siciliana ha trasferito a Roma sei campioni e un settimo, anch'esso sospetto positivo, sarà inviato domani. Ci viene riferito che nel calcolo fatto a Roma, probabilmente, sono stati sommati i casi positivi con quelli guariti. Abbiamo aderito alla richiesta di uniformare la comunicazione, affidando ogni informazione a livello centrale, per questo auspico che si faccia maggiore attenzione, altrimenti torneremo a fare da soli».