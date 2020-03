Coronavirus: Musumeci, grande presidente, gli voglio bene e gli ho espresso solidarietÃ ?â‚¬?

Sicilia

Palermo, 2 mar. - "Fontana è un mio grande amico, gli voglio un mondo di bene, gli voglio bene da morire. Attilio è un grande presidente a cui ho espresso solidarietà". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, parlando con i cronisti che gli chiedevano se volesse rispondere al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che si è detto dispiaciuto per le parole di Musumeci che ha invitato i turisti di Lombardia e Veneto a rinviare i viaggi in Sicilia per l'emergenza Coronavirus."Ci sono rimasto male, perchè hanno dimostrato che il Paese non è coeso in questo momento di difficoltà. Ma non fa nulla, la Lombardia va avanti come prima", ha detto Fontana in un'intervista a Libero.