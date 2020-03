Rimedi naturali: tisana al finocchio dimagrante e antiossidante

Rimedi naturali

Rimedi naturali e i benefici della tisana al finocchio sono tanti. E’ una tisana usata fin dall’antichità per gli effetti benefici per la salute dell’organismo. E’ una tisana dimagrante e antiossidante. La tisana al finocchio inoltre è un toccasana per limitare i diversi sintomi dei disturbi respiratori come la bronchite, la pertosse o l’asma, aiutando anche la digestione e la mancanza d’appetito tipica di numerose malattie e patologie. Anche i dolori correlati al periodo premestruale possono essere sostanzialmente ridotti grazie all’assunzione regolare della tisana al finocchio, che permette di alleviare crampi, gonfiore e disturbi vari.In particolar modo nelle donne, il finocchio risulta utile per trattare i sintomi della menopausa visto anche la sua proprietà stimolante per la produzione di ormoni estrogeni. Ecco gli ingredienti per la tisana al finocchio: semi di finocchio e acqua. Ora vediamo come si prepara la tisana al finocchio. Portare a bollore la quantità di acqua pari ad una tazza da tè. Spegnere e aggiungere un cucchiaino di tisana. Lasciare in infusione per 10-15 minuti tenendo coperto. Filtrare e bere sia calda che fredda, 2-3 tazze al giorno lontano dai pasti.Come tutti i rimedi naturali, anche la tisana al finocchio prevede delle controindicazioni: si possono verificare delle reazioni allergiche, che si manifestano solitamente con rossore e prurito intorno alla bocca. Inoltre la tisana al finocchio non deve essere consumata quando si soffre di patologie importanti o si fa usio giornaliero di farmaci. Ad ogni modo è bene consultare il medico prima di iniziarne l’assunzione. Infine è sconsigliata a donne incinte e bambini sotto i 4 anni.