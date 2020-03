Ricetta plumcake allo yogurt

Cucina

La ricetta del plumcake della nonna è facile da preparare. Bastano pochi ingredienti. Vediamo quali sono e le fasi della preparazione per un dolce buona da preparare per la merend pomeridiana o per una serata con amici.Ecco gli ingreditni che occorrono per la preparazione del pluncake della nonna: 220 gr di farina 00, 50 gr di fecola di patate, 170 gr di zucchero, 3 uova, 150 gr di yogurt (bianco o alla vaniglia), 100 ml di olio di semi, 8 gr di lievito per dolci. Ecco come si prepara: versate le uova e lo zucchero in un tegame. Montate lo zucchero con le uova, preferibilmente utilizzando uno sbattitore elettrico.Quando si sarà ottenuta una crema liscia aggiungere gradatamente prima gli ingredienti liquidi, quindi lo yogurt e l'olio di semi e continuare la lavorazione. Poi aggiungere la fecola di patate setacciata, la farina setacciata ed infine il lievito in polvere. Continuare la lavorazione per qualche minuto. Quindi versare l'impasto che alla fine risulterà piuttosto denso in uno stampo da plumcake. Infine mettete nel forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Per capire se la cottura è perfetta potete utilizzare uno stuzzicanti o una forchetta, punzecchiato il pluncake nella parte centrale e se lo stuzzicanti o la forchetta uscirannno asciutti è cotto al punto giusto. Infine lasciate raffreddare e versate a piacere lo zucchero a velo.