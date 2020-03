Coronavirus Pozzallo: fornitura straordinaria di igienizzanti

Attualità

Pozzallo, Emergenza coronavirus Ragusa. Nella giornata odierna, nell’aula consiliare di Palazzo La Pira a Pozzallo, si è tenuta da parte del Medico competente Dott. Antonino Giannì, un’assemblea dei dipendenti che è servita ad illustrare le misure precauzionali da adottare nei diversi contesti lavorativi di questo Ente. Dopo l’incontro con i Dirigenti scolastici, tenutasi in data 27 febbraio, l’altro impegno assunto in Prefettura era quello di coinvolgere tutti i dipendenti comunali sulla problematica del Coronavirus.Intanto sono state consegnate a tutte le sedi degli Istituti scolastici di Pozzallo ed anche alle sedi degli uffici comunali, una fornitura straordinaria di prodotti igienizzanti (detersivi, detergenti, rotoli di carta, ecc.) a supporto del materiale già in possesso degli stessi, al fine di intensificare l’igiene personale degli utenti, nonchè l’igienizzazione dei locali scolastici e comunali.