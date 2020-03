Attualità

Coronavirus, chiusi molti negozi cinesi a Modica, Scicli e Ragusa

Ragusa – Sono molti i negozi cinesi che hanno chiuso le saracinesche in questi giorni a Modica, Scicli e Ragusa. La decisione in molti casi è legata dalla mancata presenza di persone che per paura del coronavirus non frequentano più i negozi cinesi. Si tratta di uno degli effetti dell’emergenza coronavirus che ha portato molti gestori di negozi cinesi a chiudere in molti Comuni del ragusano e non solo.