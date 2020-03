Coronavirus Sicilia, Musumeci: solo da 3 giorni controlli su tutti i voli

Sicilia

Catania – Coronavirus in Sicilia. “Abbiamo potuto constatare che, solamente da tre giorni, l'Ufficio della sanità marittima, aerea e di frontiera provvede all'accertamento delle condizione dei viaggiatori su tutti i voli in arrivo”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sulla sua pagina face book il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “ Prima, infatti, il controllo era previsto solo per gli aerei provenienti da Roma o dai Paesi extra Ue. Una vigilanza, - scrive Musumeci - quindi, assolutamente lacunosa, così come avevamo denunciato fin dal primo giorno della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.Siamo soddisfatti che finalmente la nostra richiesta sia stata accolta, anche se con ritardo, estendendo le verifiche a tutti. Ovviamente, non possiamo fermarci al solo scalo etneo, tanto che abbiamo in programma dei sopralluoghi anche negli altri aeroporti dell'Isola. Ci troviamo, infatti, in un momento particolare nel quale la parola d'ordine è prudenza e non si può lasciare nulla al caso”.