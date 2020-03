Salute e benessere

Dieta del magnesio per dimagrire: ecco come funziona e cosa mangiare Dieta del magnesio per dimagrire: ecco come funziona e cosa mangiare

La dieta del magnesio può far dimagrire diversi chili in una settimana. La dieta del magnsio si basa sul consumo di alimenti ricchi di magnesio. Ma quali sono? Tra gli alimenti ad alto contenuto di magnesio ci sono: spinaci, bietole, cioccolato fondente, semi di zucca secchi, fagioli neri,mandorle, fichi secchi, yogurt, kefir, avocado e banana. Sono alimenti che aiutano a rinforzare i muscoli, le ossa e i denti. Ma come funziona la dieta del magnesio e cosa si mangia? Ecco un esempio giornaliero della dieta del magnesio.Colazione con un caffè con latte, due fette di pane integrale tostato con due porzioni di formaggio magro, o con rifreddo di pollo o tacchino, oppure con un cucchiaino di olio extra vergine d'oliva o in alternativa un infuso o tè, due yogurt naturali o alla frutta, un frutto o un bicchiere di succo di frutta naturale. Spuntino: un infuso o un caffè con latte, 50 g di noci o yogurt magro alla frutta o un frutto, oppure una fetta di pane tostato integrale con rifreddo di pollo o tacchino, o con un formaggino magro. Pranzo: tre o quattro volte a settimana bisogna consumare soltanto un piatto unico a scelta tra questi: cereali: 80 g (pesati dopo la cottura) di riso o pasta, oppure 150-200 g di patate bollite o arrosto; entrambe le proposte vanno accompagnate da verdure cotte al vapore e da un'insalata verde oppure legumi: 30-40 g (pesati a crudo) di lenticchie, fagioli o ceci, caldi o in insalata, preparati con verdure come pomodori, cipolla e peperoni.A pranzo per i restanti giorni della settimana si può scegliere tra un’insalata mista, o 200 g di vegetali verdi come bieta, spinaci cotti al vapore o ripassati, o un piatto di passato o crema (senza panna) di verdure. Sono permessi, anche se in quantità minime, la barbabietola, il mais, i piselli, le fave e i sottaceti. Secondo piatto: 100 grammi di carne magra di vitello, manzo o maiale, o 100 g di coniglio, oppure 100 g di pollo senza pelle, o petto di tacchino sempre senza pelle, oppure 100 g di rifreddo di pollo o tacchino; oppure 125 g di pesce bianco, o 100 g di pesce azzurro, oppure 150 g di vongole, cozze, calamari o simili o ancora 100-125 g di gamberi, gamberetti o simili. Al posto della carne o del pesce si può mangiare un uovo a frittata, strapazzato o sodo. Al massimo quattro o cinque uova a settimana.Per completare: 20 g di pane integrale e un frutto. Maerena come spuntino di metà mattina. Cena: insalata mista, oppure verdura (200 g) cotta al vapore o ripassata con un cucchiaio d'olio, o un piatto di minestra, un passato, o una crema di verdure con patate (50 g), ma senza panna. Trattandosi di una dieta molto particolare come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie impornatni. La dieta del magnesio non è adatta alle donne in gravidanza o in allattamento. La dieta sopraelencata è puramente indicativa in quanto una dieta va sempre elaborata in base alle caratteristiche della singola persona.