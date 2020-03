Modica, coperta elettrica a fuoco: paura per un'anziana

Cronaca

Modica – Tragedia sfiorata in un’abitazione in Corso Umberto a Modica la notte scorsa. Una 90enne si è svegliata mentre le fiamme divampate dalla coperta elettrica stavano avvolgendo il suo letto. Ha avuto la prontezza di prendere la coperta e lanciarla sul terrazzo. La donna ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziana donna leggermente intossicata da fumo che si era propagato velocemente all’interno della camera da letto.