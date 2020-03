Cronaca

Incidente sulla Modica Ispica: si schiantano in auto contro un muro Incidente sulla Modica Ispica: si schiantano in auto contro un muro

Modica - Incidente stradale stamattina intorno alle ore 5 sulla Modica Ispica. Un’auto, una Seat, con a bordo due giovani per cause in corso di accertamento si è schiantata contro un muro a secco che delimita la strada. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio che conduce sulla via Gigi Olivari. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i due giovani feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.Secondo le prime informazioni i due giovani non versano in gravi condizioni.In corso la ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente da parte delle Forze dell’Ordine. (Foto repertorio)