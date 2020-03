Ragusa, sindaco Cassì in merito al Pre Cipe sulla Rg-Ct

Attualità

Ragusa - Attesa vigile ed attenta a Ragusa, ma anche negli altri comuni interessati, in merito alla riunione di martedì prossimo 3 marzo del pre Cipe che avrà all’ordine del giorno la situazione della Ragusa-Catania. Ordine del giorno che prevede testualmente, al primo punto, “Itinerario Ragusa-Catania, cambio del soggetto aggiudicatore e approvazione del progetto definitivo”. Lo stato d’animo dei soggetti istituzionali di questa parte dell’estremo sud-est siciliano è ben esemplificato dalla scarna dichiarazione del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, diffusa appena giunta la notizia “ho appena ricevuto l’invito a partecipare alla riunione del Pre-Cipe che si terrà martedì 3 marzo e che ha all’ordine del giorno, come primo punto - Itinerario Ragusa-Catania, cambio del soggetto aggiudicatore e approvazione del progetto definitivo -.Sembrerebbe una buona notizia, ma voglio andare a sentire con le mie orecchie cosa succederà”. Insomma cauto ottimismo ma regola di San Tommaso: toccare, o meglio ascoltare, per credere.(da.di.)