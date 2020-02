Sicilia

Coronavirus Sicilia, Musumeci: estendere aiuti a imprese Coronavirus Sicilia, Musumeci: estendere aiuti a imprese

Palermo, 29 FEB - Il varo di misure economiche a sostegno della Sicilia legate all'emergenza coronavirus, in particolare per quanto riguarda la crisi nel settore del Turismo, è stato sollecitato dal Governatore Nello Musumeci che sta partecipando al vertice alla Protezione civile alla presenza del premier Conte allargato ai presidenti di Regione in video conferenza da Catania, insieme all'assessore alla Salute Ruggero Razza. Secondo quanto apprende l'ANSA, Musumeci avrebbe chiesto l'estensione anche alle regioni del Centro Sud delle misure economiche e degli aiuti alle imprese varati dal Governo.Il presidente della Regione ha inoltre ribadito la necessità di maggiori controlli nei porti e negli aeroporti, con particolare attenzione per tutti i voli nazionali diretti nei quattro scali siciliani, e ha infine sollecitato il potenziamento a titolo precauzionale dei reparti di rianimazione e un aumento dei posti di isolamento a pressione negativa.(ANSA).