Salute e benessere

Dieta chetogenica per perdere peso: ecco come funziona Dieta chetogenica per perdere peso: ecco come funziona

La dieta chetogenica per perdere peso è semplice da seguire, ecco come funziona. la dieta chetogenica è basata su un’alimentazione ricca di proteine e lipidi, con carboidrati nulli e che può aiutare a prevenire gli accumuli di grasso. Spesso questa dieta viene seguita da chi si allena per il body building o fa altro tipo di attività che mira ad uno sviluppo dei muscoli. L’alimentazione che prevede la dieta chetogenica si basa sulla diminuzione dei livelli di glucosio nel corpo, di conseguenza l’organismo sarà costretto a prendere energia da proteine e lipidi.La dieta chetogenica viene utilizzata spesso per il trattamento dell’epilessia nei bambini e pare che uno stato di chetosi, indotto da questo regime alimentare, aiuti a ridurre gli attacchi. Ad ogni modo trattandosi di una dieta che prevede l’esclusioni di una grande varietà di alimenti raccomandiamo come sempre di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o altro regime alimentare dietetico. Inoltre è fondamentale sapre che la dieta chetogenica non può essere seguita per un lungo periodo di tempo in quanto potrebbe essere nociva per la salute dell’organismo.Ma vediamo in uno schema giornaliero della dieta chetogenica cosa si mangia: colazione con prosciutto crudo con un panino di segale. Pranzo: un trancio di salmone alla griglia con la rucola e l’olio e limone. Merenda: fiocchi di latte e per cena pollo alla griglia con zucchine.