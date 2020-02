Emergenza coronavirus Ragusa, Anzaldo: ringrazia operatori sanitari

Politica

Ragusa - Nonostante i momenti caotici ed il frenetico accavallarsi di aggiornamenti imposti dall’emergenza sanitaria creata dal diffondersi del coronavirus, il consigliere comunale ragusano Carmelo Anzaldo, del gruppo Cassìsindaco, non dimentica di rivolgere un ringraziamento ed un complimento “per il lavoro svolto dal personale sanitario della provincia di Ragusa”. Anzaldo in particolare “intende ringraziare per il loro operato i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari e i soccorritori”. E, naturalmente, un ringraziamento Anzaldo lo indirizza all’Rspp del 118, il dottor Lombardi, per poi proseguire “tutti stanno facendo il possibile dimostrando il loro indiscutibile impegno in questo momento difficile per tutta la Sicilia.Anche le istituzioni regionali e provinciali sono in prima linea per cercare di predisporre quanto è necessario per evitare il diffondersi del contagio. Ringraziamenti che dovrebbero esserci ogni giorno per il lavoro svolto da tutto il personale siciliano che ha sì i suoi punti di possibile miglioramento ma che garantisce il massimo per venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno d’aiuto”. (da.di.)