Coronavirus, salgono casi in Veneto

Venezia, 29 feb. - In VENETO i casi di positività al coronavirus sono saliti stamane a 191. Secondo le rilevazioni della Regione, 40 in più rispetto a ieri. Di questi, 109 sono pazienti asintomatici, 35 quelli attualmente ricoverati, e 11 i malati in terapia intensiva. Sei sono i pazienti dimessi dagli ospedali e posti in isolamento fiduciario.Primo caso nel Lazio, a Fiumicino. Restano invariate le condizioni della turista bergamasca risultata positiva al coronavirus e ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cervello di Palermo, in SICILIA. La donna di 66 anni, spiegano i sanitari nel consueto bollettino medico, è in buone condizioni generali.