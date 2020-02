Vittoria, oggi l'ultimo saluto a Saverio Gilestro

Cronaca

Vittoria - Lutto cittadino oggi a Vittoria per il giorno dei funerali del 30enne, Saverio Gilestro, elettricista morto folgorato in un incidente sul lavoro. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15,30 nella chiesa della Madonna delle Grazie. Il corteo partirà da via Fontana. La Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria che ha emesso un’ordinanza di lutto cittadino invita gli esercenti, i gestori dei locali a rispettare il silenzio nella giornata di lutto, in particolare in concomitanza delle celebrazione delle esequie.“Esprimiamo – si legge nella nota della Commissione Straordinaria - tutta la nostra vicinanza e cordoglio e quella di tutta la comunità vittoriese ai genitori e alla famiglia, del giovane Saverio Gilestro, deceduto durante lo svolgimento del suo lavoro”. In queste ore sono tanti i messaggi di addio e di dolore postati sui social da amici e conoscenti. Un amico di Saverio scrive:“Amico mio domani verrò a trovarti ma non per darti un addio ma per darti un arrivederci ricorderò sempre il tuo sorriso il tuo modo di fare la tua lealtà il tuo modo di essere amico ti voglio bene fratello proteggi da lassù i tuoi cari e veglia su tutti quelli che ti abbiamo conosciuto. Arrivederci amico mio è stato un onore conoscerti”.