Ragusa, minacciava di diffondere foto ex: indagato 42enne di Pachino

Ragusa - Su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, la Polizia di Stato ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di anni 42, residente a Pachino, indagato per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (cosiddetto revenge porn). L’indagine è stata avviata dalla Sezione Polizia Postale di Ragusa a seguito della denuncia di due donne quarantenni residenti in quella provincia che avevano avuto, in tempi diversi, rapporti sentimentali con l’indagato che, nel corso di quelle relazioni, aveva realizzato foto e video dei loro rapporti intimi.Successivamente alle separazioni, l’uomo aveva più volte tentato di riprendere i rapporti, minacciando le donne di diffondere le foto ed i video in suo possesso. Le attività investigative condotte da personale specializzato della Polizia Postale hanno consentito di confermare le responsabilità dell’autore della condotta. Il pubblico ministero ha immediatamente disposto una perquisizione domiciliare ed informatica nei riguardi dell’indagato, atto che ha dato esito positivo poiché in una cartella memorizzata sullo smartphone dell’uomo sono state rinvenute le immagini di interesse.