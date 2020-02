Attualità

Saracinesche abbassate oggi a Vittoria: lutto per Saverio Gilestro

Vittoria - La Confcommercio sezionale di Vittoria aderisce al lutto cittadino disposto dalla Commissione straordinaria invitando i titolari delle attività commerciali ad osservare un momento di silenzio o a ritardare e abbassare le saracinesche dei negozi contestualmente alle celebrazioni delle esequie funebri di Saverio Gilestro. Il rito religioso si terrà oggi alle 15,30 nella chiesa della Madonna delle Grazie, in piazza del Popolo. Il provvedimento è stato adottato come segno di vicinanza al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del giovane deceduto durante lo svolgimento del proprio lavoro.