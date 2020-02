Coronavirus Ragusa: tende per triage fuori da Pronto Soccorso

Attualità

Ragusa - Da stamattina in alcuni ospedali della Provincia di Ragusa si stanno allestendo le tende pre-triage della Protezione Civile a scopo preventivo e riservate a coloro che presentano sintomi da coronavirus. L'iniziativa, che rientra tra le misure di prevenzione adottate dalla Regione siciliana, riguarda tutti gli ospedali Dea di secondo livello e i presidi sanitari dove sono presenti reparti di Malattie infettive, tranne le strutture che dispongono già di percorsi dedicati. Le tende, allestite dalla Protezione civile, serviranno ad evitare il contatto di potenziali pazienti con il normale triage degli ospedali.Sono delle predisposizione per prepararsi nel caso in cui si dovessereo verificare particolari situazioni in cui è necessario garantire un percorso di screening e triage rapido, parallelo e separato dagli altri utenti, a ulteriori pazienti che si presentassero negli ospedali con sintomi riconducibili al Coronavirus. Le tende della protezione Civile saranno allestite vicino ai Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e del Giovanni Paolo II di Ragusa. Sempre in via preventiva a Ragusa è stata già predisposta un ambulanza del 118 con a bordo un medico, un infermiere ed un soccorritore in caso di trasporto di un paziente con sintomi da coronavirus.Ribadiamo che si tratta di semplici azioni portate avanti in via preventiva dalla Regione siciliana. (Foto Assenza)