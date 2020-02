Incidente sulla Palermo Mazara: muore Emanuele Gaglio

Sicilia

Palermo - Un altro giovane siciliane muore in un incidente stradale. Si tratta di Emanuele Gaglio, 24enne originario di Montelepre. Lìincidente è avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara, all'altezza di Gallitello. Il 24enne era alla guida di una Fiat Panda e stava percorrendo la strada in direzione Mazara, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Il giovane nel violento impatto è statpo sbalzato sull'asfalto.Ferito l’altro giovane che viaggiava a bordo dell’uato, trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale di Alcamo. Sul posto la Polizia Stradale.