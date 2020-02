Sicilia

Incidente mortale a Gela: muore Andrea Di Benedetto

Gela –Incidente mortale al lungomare Federico II di Svezia a Gela. A perdere la vita il macellaio Andrea Di Benedetto, 70 anni. L’uomo è deceduto dopo qualche ora dall’incidente per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Il 70enne era a bordo della sua Fiat Punto quando per cause in corso d'accertamento si è scontrato con una Fiat 500L in una curva. Per liberare l’uomo incastrato tra le lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Il conducente dell’altra auto è stato trasportato al Pronto Soccorso e poi ricoverato nel reaprto di Ortopedia.