Nutrizione nello sport a Giarratana

Giarrantana - “La nutrizione nello sport”. E’ questo il tema dell’appuntamento di approfondimento in programma domani, sabato 29 febbraio, nei locali dell’associazione sportiva Top Dancing della maestra Eliana Curiali a Giarratana. L’appuntamento, che prenderà il via alle 16,30, è rivolto a tutti gli sportivi, ma anche ai liberi cittadini, che intendono acquisire dettagli più specifici su ciò che serve per nutrirsi in maniera corretta, senza eccessi e, soprattutto, apportando il giusto dosaggio calorico al proprio organismo sulla base delle proprie necessità.A relazionare sarà la biologa nutrizionista Savia Colonna. Previsto anche un intervento in videoconferenza da parte del dottore Mario D’Asta, specializzato in igiene e medicina preventiva e sanità pubblica, oltre ad essere medico Fmsi per Csen, che si soffermerà a illustrare le direttive sportive ai tempi del coronavirus: quali sono, cioè, gli atteggiamenti corretti da tenere durante gli allenamenti. Interverrà il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “E’ necessario che su questi argomenti ci possa essere la diffusione di notizie quanto più accurate è possibile – afferma Cassisi – e non a caso chiediamo l’intervento, come Csen, degli specialisti del settore.Ringraziamo la maestra Curiali, responsabile provinciale Csen per il settore danza sportiva, per avere organizzato questo appuntamento che, ne sono certo, richiamerà l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Si farà il possibile per fornire le indicazioni necessarie per portare avanti l’attività sportiva nella maniera più indicata”.