Dieta chetogenica: schema alimenti chetogenici per perdere peso

Salute e benessere

La dieta chetogenica è tra le diete più seguite per perdere peso subito. C’è da dire però che la dieta chetogenica è anche quella più additata dai nutrizionisti in quanto, se seguita per un lungo periodo, può provocare effetti negativi per la salute dell’organismo. Motivo per cui consigliamo come sempre di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di intraprendere qualsiasi tipo di dieta o regime alimentare dietetico.La dieta chetogenica infatti potrebbe essere rischiosa per la funzionalità di reni, cuore e attività muscolare a causa della ricchezza di alimenti iperproteici e dell’eliminazione dei carboidrati che richiede. Ma vediamo in uno schema della dieta chetogenica quali sono gli alimenti chetogenici per perdere peso.: carne, uova, olive, cioccolato fondente, mandorle, avocado. Le carni non processate contengono un ridotto contenuto di carboidrati e un pool di vitamine del gruppo B, minerali, creatina, taurina e carnosina. Vietati carni lavorate come salsicce, insaccati e polpette perché contengono carboidrati aggiunti.Le uova sono alimenti che contengono 1 grammo di carboidrati e meno di 6 grammi di proteine, l’ideale per fare un pieno di vitamine (vitamina A, vitamina B9, vitamina B12, vitamina D, vitamina E e vitamina K) e minerali essenziali. Le olive sono contengono solo 0,2 grammi di carboidrati sotto forma di fibre per unità. E non solo. Le olive forniscono vitamina E, ferro, rame e calcio e presentano una ricchezza di antiossidanti in grado di aiutare a ridurre il danno ossidativo e combattere le infezioni causate dai batteri. Il cioccolato fondente con 70% e 85% di cacao contiene 11 grammi di fibre, l’ideale per entrare a pieno titolo nella lista degli alimenti chetogenici per perdere peso.Le mandorle donano una prolungata sensazione di sazietà che frena l’appetito e assicurano una percentuale di carboidrati netti bassa proprio come gli altri alimenti chetogenici. Sebbene le mandorle siano ottime da includere in questa dieta, è indicato limitare le porzioni consumate a circa 20 grammi al giorno per evitare aumenti incontrollati di glucosio. L’avocado è un alimento chetogenico ricco di grassi sani e sostanze nutritive che nasconde solo 2 grammi di carboidrati netti per 100 grammi di polpa. Il frutto esotico contiene fibre, rame, acido folico e potassio e vitamine (vitamina K, vitamina E, vitamina C e vitamine del gruppo B).