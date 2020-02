Coronavirus Italia, isolato il ceppo italiano: 4 varietÃ  del virus

Salute e benessere

Milano - E' stato isolato, da ricercatori dell'ospedale Sacco di Milano, il ceppo italiano del coronavirus. Ne dà notizia Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III dell’ospedale Sacco di Milano. ''Ci auguriamo che possa orientare meglio le cure anche se chiaramente questo atto non è immediato perché abbiamo uno strumento in più su cui studiare'', ha detto Galli aggiungendo: "Abbiamo la possibilità di studiare adesso il ceppo, anzi 4 varietà differenti dello stesso virus che ha circolato qua da noi.Possiamo fare un lavoro più serio in termini di ricostruzione di epidemia qua da noi", ha concluso.