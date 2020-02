Tisana Erba matÃ¨: ecco la ricetta per dimagrire

Rimedi naturali

Erba Matè e la tisana per dimagrire. Si tratta di una bevanda molto utilizzata in Sud America dove si sorseggia giornalmente al posto del caffè. La tisana con erba matè è ottima per attivare il metabolismo, favorire la digestione, stimolare la diuresi ma anche per ottenere una buona dose di energia da spendere nel corso della giornata. Tra i vantaggi dell’assunzione di questo infuso c’è anche quello, molto utile a chi segue una dieta dimagrante, di ridurre l’appetito.Ma vediamo ora come si prepara la ditana con erba matè: mettete a scaldare l’acqua fino a raggiungere una temperatura di circa 70°C. Poi aggiungete l’erba e lasciate in infusione per alcuni minuti prima di filtrare e bere. Attenzione alle ontroindicazioni di queste tisane dimagranti In caso assumiate farmaci o soffriate di patologie croniche rivolgetevi al vostro medico di fiducia prima di consumare regolarmente queste tisane. Si tratta infatti di rimedi naturali che possono interferire con alcuni farmaci o stimolare eccessivamente organi già provati dalla presenza di qualche problematica. Non sono adatte alle donne in gravidana e allattamento.