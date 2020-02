Modica, Cosap e Tari: ecco le nuove tariffe 2020

Economia

Modica - Il 2020 sarà un anno che porterà con se diversi sgravi fiscali per un’ampia fascia di cittadini modicani in tema di Tari e Cosap, il canone per l’occupazione degli spazi pubblici. E’ quanto emerso dall’incontro di ieri a Palazzo San Domenico tra il l’Amministrazione Comunale di Modica, rappresentata dal Sindaco Ignazio Abbate, e gli esponenti di Ascom e Cna. Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, il Primo Cittadino ha comunicato le nuove riduzioni previste per determinate categorie.Tra le riduzioni più importanti quelle riguardanti i nuclei mono- familiari con reddito fino a 15 mila euro che avranno uno sgravio del 30% sulla bolletta. Se l’unico occupante della casa ha più di 70 anni tale riduzione salirà al 50%. Metà Tari in arrivo anche per i residenti di C.da Montesano. Ben l’80% di sconto per tutti i cittadini che conferiranno i propri rifiuti presso soggetti terzi lasciando al Comune solo l’incombenza del ritiro di umido e secco. Per il resto confermata l’esenzione totale dal pagamento per gli enti a scopo non di lucro, le aree ludiche attrezzate e per gli immobili recuperati in centro storico. Se si parla di Tosap invece, le novità maggiori riguardano l’equiparazione delle tariffe per i passi carrabili che non saranno più divisi in tre categorie ma avranno un’unica tariffa annua di 50 euro.Tariffa unica di 100 euro anche per il commercio itinerante e di 30 euro per i mercatini settimanali fino a 26 giornate annuali. Scendono del 25% le tariffe per i dehors di tipo “A” e del 15% per quelli di tipo “B”, mentre rimangono invariate per il tipo “C”. “Abbiamo recepito le istanze che ci sono state rivolte da parte di CNA, ASCOM e CONFARTIGIANATO per venire incontro alle esigenze del mondo commerciale riducendo l’impatto della tassazione sulle attività. Riteniamo di aver centrato in pieno gli obiettivi mantenendo il giusto introito per le casse comunali. Auspico una sempre maggiore collaborazione con le associazioni di categoria che hanno, senza dubbio, il polso della situazione dei loro associati meglio di chiunque altro”.