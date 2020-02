TiramisÃ¹ bianco alle noci: la ricetta del giorno

Cucina

Tiramisù bianco alle noci: la ricetta del giorno

Tiramisù bianco alle noci, ecco la ricetta gustosa e semplice da preparare. E’ una ricetta che può essere utilizzata per preparare un dolce gustoso e diverso dal solito tiramisù. E’ una ricetta senza uova. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e le fasi di preparazione. Ingredienti: 400 g di savoiardi, 300 ml di latte zuccherato, 500 g di mascarpone, 125 ml di yogurt greco, 150 g di zucchero, 200 ml di panna di latte, 200 g di noci e 50 g di nutella bianca. Ecco come si prepara il tiramisù bianco alle noci.Versate il mascarpone e lo zucchero in una terrina. Aggiungere lo yogurt greco. Montare la panna ed incorporarla alla crema per il tiramisù usando una spatola. Mettete uno strato di savoiardi in una teglia rettangolare o circolare, del diametro di 28cm. Bagnateli con il latte zuccherato. Versare metà della crema al mascarpone e aggiungete le noci. Fate un altro strato di savoiardi, bagnateli col latte zuccherato e versate il resto della crema al mascarpone. A piacere potete ricoprire il mìtiramisù con un velo di farina di cocco. Infine mettete nel frigo fino a poco prima di consumarlo.