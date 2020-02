Cronaca

Vittoria, domani i funerali di Saverio Gilestro: è lutto cittadino Vittoria, domani i funerali di Saverio Gilestro: è lutto cittadino

Vittoria - Si terranno domani, sabato 29 febbraio, alle ore 15,30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Vittoria i funerali del giovane 30enne Saverio Gilestro morto in un incidente sul lavoro. La Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria, ha firmato l’ordinanza che indice il lutto cittadino per la giornata di domani, 29 febbraio, giorno dei funerali. La Commissione Straordinaria prenderà parte alle esequie che si terranno nella chiesa di Santa Maria delle Grazie.La Commissione Straordinari invita i cittadini, gli esercenti, i gestori dei locali a rispettare il silenzio nella giornata di lutto, in particolare in concomitanza delle celebrazione delle esequie. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e cordoglio e quella di tutta la comunità vittoriese ai genitori e alla famiglia, del giovane Saverio Gilestro, deceduto durante lo svolgimento del suo lavoro”.