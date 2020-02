Attualità

Tragico incidente mortale a Vittoria, Carasi: basta con morti assurde Tragico incidente mortale a Vittoria, Carasi: basta con morti assurde

Vittoria - Tragico incidente sul lavoro a Vittoria. “Sono indispensabili più controlli. E’ necessario elevare ancora di più la soglia dell’attenzione. Non è possibile continuare a pagare questo tributo di vite umane. In provincia di Ragusa è il secondo tragico incidente sul lavoro che si verifica nel giro di una settimana. Non è accettabile”. E’ il segretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, a denunciarlo dopo la morte bianca che ha strappato la vita a un operaio di 34 anni, Saverio Gilestro, 31 anni, rimasto folgorato durante la propria attività lavorativa in contrada Piano Guastella, nel Vittoriese.“Un giovane che stava adempiendo la propria attività lavorativa – continua Carasi – non potrà più tornare a casa dai propri cari perché è rimasto colpito dai fili dell’alta tensione. Non doveva accadere ma è accaduto. Ed è un tragico modo di fare la conta di quante persone, per portare legittimamente a casa uno stipendio, hanno già perso la vita dall’inizio dell’anno per incidenti sul lavoro. Chiediamo alle altre forze sindacali della provincia di Ragusa di sederci attorno a un tavolo e di valutare l’opportunità di promuovere un forte momento di sensibilizzazione per far sì che la soglia di attenzione si innalzi sempre di più.Tutti abbiamo il dovere di fare la nostra parte e di contribuire a fare cessare questa ecatombe silenziosa. Che valore ha, continuiamo a chiederci, perdere la vita mentre si lavora? Noi pensiamo che così non è più possibile andare avanti e che è indispensabile individuare le necessarie contromisure”.