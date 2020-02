Coronavirus Sicilia, Musumeci: chi arriva da zona colpita deve informare autoritÃ 

Sicilia

Palermo - "L’ho detto, e lo ripeto, i turisti provenienti dalle zone gialle farebbero meglio a rimandare di qualche settimana il loro arrivo in #Sicilia". E' quanto si legge nel post pubblicato sulla pagina facebook dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. "Il mio è un appello alla prudenza, nell’interesse di tutti. La Sicilia è e resta, finora, una regione sicura, dove trascorrere la vacanza in un clima assai propizio. Per questo da giorni invito tutti, anche certa stampa, a non fare terrorismo psicologico.In ogni caso, chi arriva da una zona colpita dall’epidemia ha il dovere di informare le autorità sanitarie siciliane, come stabilito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri".