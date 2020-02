Tisana al caffÃ¨ verde per dimagrire: ricetta

Rimedi naturali

Tisana al caffè verde per dimagrire: ricetta

La tisana al caffè verde per perdere peso e bruciare i grassi. E’ una delle tisane che aiutano a dimagrire in modo naturale. Naturalmente per avere fìgli effetti desiderati occorre seguire anche una sana alimentazione e una dieta ipocalorica. Il caffè verde altro non è che normale caffè raccolto prima della completa maturazione dei chicchi e utilizzato per realizzare bevande ed integratori dall’effetto brucia-grassi. Si trova facilmente in erboristeria sia nella versione in bustine monodose che in chicchi, utili a preparare una tisana.I principi attivi presenti nel caffè verde sono in grado di limitare l’assorbimento dei grassi ed è per questo che favoriscono il dimagrimento. Ecco come si prepara la tisana: per prima cosa tritate i grani di caffè verde in un macinino o un minipimer. Poi mettete i grani tritati in una tazza di acqua molto calda ma non bollente, la temperatura ideale sarebbe intorno agli 80 gradi. Infine lasciate in infusione per 10 minuti, prima di filtrare e bere ancora tiepida.