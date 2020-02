Modica, nuovo look per via Aldo Moro

Economia

Modica - Nuovo look per la via Aldo Moro a Modica, la via che costeggia l’ospedale Maggiore di Modica. Il Comune oggi ha piantumato palme nane in sostituzione dei vecchi Pini che avevano provocato danni al manto stradale. Lo spartitraffico della trafficata via è stato abbellito con tantissime piante. "Abbiamo deciso di piantumare delle palme nane o Chamaerops humilis in quanto sono piante autoctone che rientrano nel patto di Caltagirone - dice l'assessore al Verde pubblico, Pietro Lorefice - e non necessitano di tanta acqua. In totale sono 150 le palme che abbelliranno lo spartitraffico della via Aldo Moro.Stiamo già predispondendo altri interventi che riguardono sempre il verde pubblico in via Circonvallazione Ortisiana". "La decisione di sostituire i vecchi pini con delle palme nane - ha detto il sindaco Ignazio Abbate - è stata la migliore. Sono piante che non necessitano di grandi interventi e belle da vedere". I lavori nello spartitraffico in via Aldo Moro sono ancora in corso.