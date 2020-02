Carciofi sott'olio: ricetta veloce

Cucina

Carciofi sott’olio pronti in pochi passaggi, ecco la ricetta della nonna. I carciofi sono ortaggi utili per il fegato, che aiutano ad eliminare le tossine e favoriscono la diuresi. Sono diverse le ricette per preparare piatti gustosi con i carciofi. Tra le tante abbiamo scelto qualla dei carciofi sott’olio. Vediamo quali ingredienti occorrono e la preparazione. Ingredienti: 30 carciofi piccoli, 1 lt aceto di vino, 1lt acqua, 30 gr sale grosso, farina qb, olio extravergine, aglio, peperoncino e origano facoltativi. Ora vediamo come si preparano i carciofi sott’olio.Preparazione: pulire i carciofi togliendo le foglie esterne e tagliare le punte. Lasciare un pò di gambo e privarlo della parte esterna. Poi tagliate i carciofi in 4 parti. Poi versate dell’acqua in una ciotola con qualche cucchiaio di farina per non far annerire i carciofi. Dopo averli tagliati tutti, sciacquarli e sbollentarli nell'acqua, aceto e sale per 2 minuti, non troppo altrimenti diventano molli.Per non far raffreddare l'acqua e aceto sbollentare pochi carciofi per volta e scolarli. Finita la cottura mettere i carciofi in una ciotola grande e condirli con olio extravergine d'oliva,aglio, peperoncino e origano.Infine sistemate i carciofi nei barattoli ben lavati e aggiungere altro olio fino a coprirli del tutto. Prima di chiuderli, aspettare un pò perchè potrebbero aver bisogno di essere riaboccato d'olio. Conservare in un luogo fresco e senza luce.