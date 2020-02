Cronaca

Ragusa, 3 arresti per rapine a Santa Croce Camerina Ragusa, 3 arresti per rapine a Santa Croce Camerina

Ragusa - Tre indagati per rapine commesse nel centro di Santa Croce Camerina Camerina. I dettagli in conferenza stampa oggi alle ore 12:00 al Comando provinciale di Ragusa relativamente all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre indagati per rapine commesse nel centro di Santa Croce Camerina.