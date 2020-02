Cronaca

Modica, ladri in casa ripresi da telecamere Modica, ladri in casa ripresi da telecamere

Galllery

Modica - Due ladri sono stati ripresi da alcune telecamere sistemate all’interno di una casa mentre entravano ed uscivano da un’appartamento in via Circonvallzione Oritisiana. E’ accaduto martedì pomeriggio intorno alle ore 17. Si tratta di due uomini intorno ai 40 anni, vestiti bene. Uno indossa un cappello mentra l’altro una giacca. I proprietari non erano in casa quando i due sono entrati. I due hanno agito in pochi minuti e in pieno giorno. Il proprietario della casa ha divulgato tramite whatsapp le foto dei due ed ha sporto denuncia ai carabinieri.Se qualcuno dovesse vederli aggirare nella zona sorda o in altre zone della città devono segnalarli immediatamente ai carabinieri.