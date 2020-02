Judo Club Koizumi Scicli: medaglie a Bagheria

Sport

Scicli - Il palazzetto dello sport di Bagheria, nel Palermitano, domenica 23 febbraio, ha ospitato la prima tappa della “Sicily Cup 2020” dedicata ad Esordienti A – B e Cadetti. Gli atleti della Judo Club Koizumi Scicli hanno sbaragliato il campo in tutte le categorie ed in particolare nella categoria esordienti A Kg. 45 a primeggiare con il primo posto è Michelangelo Arrabito kg 45, buona anche la prestazione degli altri atleti esordienti A Andrea Trovato, Angelo Gulino, Mohamed Chebili e Lorenzo Avola che alla loro prima esperienza d’agonisti hanno dato vita a bei combattimenti. Per gli esordienti B nella categoria Kg. 38 dopo aver scalato le proprie pool sono i compagni di squadra Gabriele Carnemolla e Luca Raffetti a contendersi la finale per il primo e secondo posto ma a primeggiare sul compagno è Gabriele Carnemolla che si classifica al primo posto.Nella categoria Kg. 42 è Luca Licitra ha competere con grande capacità ogni incontro aggiudicandosi il primo posto, buona la prestazione di Denise Lutri che con solo pochi mesi di Judo partecipa alla sua prima competizione agonistica con una buona prestazione che fa ben promettere per il futoro. A fine giornata a primeggiare per la “JUDO CLUB KOIZUMI SCICLI” sono i cadetti Savita Russo Kg. 57 prima classificata, Danilo Articolo Kg. 66 primo classificato, Matteo Agosta Kg. 46 secondo classificato e Francesco Fidone Kg. 90 primo classificato. Un totale di ben 6 medaglie d’oro e 2 d’argento. Grande soddisfazione quella espressa dal M° Maurizio Pelligra e da tutto lo staff tecnico della Judo Club Koizumi Scicli.