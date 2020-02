Coronavirus: Conte, chiusura scuola Palermo e Catania per pulizia

Sicilia

Roma, 26 feb. - E' legittima la chiusura delle scuole a Palermo e Catania? "Ci è stato detto da Musumeci, non l'ho sentito io direttamente, che hanno approfittato di alcuni giorni di chiusura per una pulizia straordinaria" .Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento dalla Protezione Civile a 'L'Aria che tira' su La7.