Salute e benessere

Dieta di marzo per dimagrire in salute: ecco cosa si mangia Dieta di marzo per dimagrire in salute: ecco cosa si mangia

La dieta di marzo per dimagrire in salute è ricca di verdure e alimenti di stagione. La dieta di marzo aiuta a perdere peso e dare benessere all’organismo. Ma vediamo in un esempio di menù dei tre giorni cosa mangiare nella dieta di marzo per dimagrire in salute. Ecco il menù. Primo giorno: colazione con un caffè o tè, un bicchiere di latte parz. scremato e due biscotti integrali. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: nasello al vapore con foglie di alloro, lattughino e una fettina di pane integrale. Spuntino: una banana. Cena: pesce al vapore e inslata mista.Secondo giorno: colazione con un caffè o tè, un bicchiere di latte parz. scremato, due fette biscottate ai cereali con un velo di marmellata o miele. Spuntino: un centrifugato di frutta. Pranzo: caprino fresco, melanzane grigliate e una fettina di pane ai cereali. Spuntino: una macedonia di ananas. Cena: riso basmati, pollo ai ferri e spinaci al vapore. Terzo giorno: colazione con un caffè o tè, uno yogurt magro e due biscotti integrali. Spuntino: due kiwi. Pranzo: frittata di porri, bietole al vapore e una fettina di pane ai semi di girasole. Spuntino: una macedonia di pompelmo e arance. Cena: minestrone di verdure e verdure grigliate.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o qualsiasi altra patologie importante.