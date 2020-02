Dieta, bere caffÃ¨ ogni giorno per dimagrire: brucia le calorie

Salute e benessere

Dieta, bere caffè ogni giorno per dimagrire: brucia le calorie Dieta, bere caffè ogni giorno per dimagrire: brucia le calorie

Dieta, bere il caffè ogni giorno per dimagrire. L’oro nero brucia le calorie più in fretta e stimola il metabolismo.Lo rivela uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine. Lo studio ha dimostrato che consumare caffeina contribuisce alla riduzione della massa grassa e un’altra ricerca parallela – condotta dal Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong in Cina – ha indagato sull’azione combinata di caffè e cannella per dimagrire più rapidamente: ne basta mezzo cucchiaino in una tazza di caffè nero.Il caffè è un ottimo alleato nella dieta in quanto aiuta a perdere peso stimolando il metabolismo. Quindi caffè al mattino per colazione se si vuole dimagrire e risvegliare il metabolismo.