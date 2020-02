Ragusa, pulizia Ponte Vecchio

Politica

Ragusa - Una segnalazione del consigliere pentastellato ragusano Giovanni Gurrieri alll’assessore al verde pubblico Giovanni Iacono riguarda un intervento di pulitura sul Ponte Vecchio sul cui prospetto insiste troppa vegetazione. Osserva il consigliere 5 stelle che si tratterebbe di un intervento immediato perché la vegetazione ha preso il sopravvento sia nel tratto che collega il ponte con piazza Cappuccini sia sul versante opposto, cioè in via Angelo Maiorana. E’ ovvio che si tratta di un intervento straordinario e che però non può più essere rimandato. Non vorremmo che ad essere a rischio sia anche la struttura del ponte.Si ravvisa la necessità, quindi, di intervenire il prima possibile e di ripristinare lo status quo. Il ponte ha bisogno di tutte le attenzioni del caso, ancor più perché si tratta di una struttura risalente che ha quindi bisogno della massima cura e cautela”. Giovanni Gurrieri coglie anche l’occasione per ricordare che il ponte Padre Scopetta (questo il vero nome toponomastico), conoscuto appunto come Ponte Vecchio perchè realizzato nel 1843, sulla vallata Santa Domenica, è uno dei monumenti più significativi, dal punto di vista storico, della città di Ragusa. (da.di.)