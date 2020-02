Sicilia

Medico aggredito a colpi di estintore Medico aggredito a colpi di estintore

Palermo, 25 feb. - - Nuova aggressione ai danni di personale medico nel Palermitano. Vittima questa volta un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese, aggredito la scorsa notte a colpi di estintore da un paziente, che arrivato in ospedale avrebbe preteso di essere subito visitato. Dalle parole rapidamente l'uomo sarebbe passato ai fatti, colpendo il medico. "La brutale violenza che si è abbattuta su un professionista che stava facendo con scrupolo e impegno il proprio lavoro è il segnale dell'insopportabile clima che si respira in molte corsie di ospedale - sottolineano dall'Azienda sanitaria provinciale di Palermo - condanniamo con fermezza qualsiasi forma di sopraffazione anche verbale". Dalla Direzione aziendale dell'Asp di Palermo è stata espressa al medico aggredito e al personale dell'ospedale la "massima solidarietà e il massimo supporto che manifesteremo in tutte le sedi competenti. Nel ringraziare il personale di vigilanza immediatamente intervenuto e le forze dell'ordine che hanno identificato e fermato il vile aggressore - conclude l'Asp - preannunciamo che ci costituiremo parte civile in un eventuale giudizio".