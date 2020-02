Coronavirus Palermo, turista di Bergamo positiva a test

Sicilia

Palermo - Una donna, una turista di Bergamo, in vacanza a Palermo è positiva ai primi test sul coronavirus ma non si conosce ancora il ceppo: potrebbe essere il virus già noto, non cinese, meno aggressivo e già in circolazione da anni. La turista si trova ricoverata all'ospedale Cervello. La turista ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita della guardia medica è stata portata nel nosocomio per l'esame dei tamponi: è in vacanza con un gruppo di amici in un hotel del centro. Il gruppo si è chiuso nelle camere in attesa del responso definitivo.Al momento dall'hotel dove alloggiava la donna non viene rilasciata nessuna intervista. Pare che la donna sia andata in ospedale con i classici sintomi di influenza e con qualche linea di febbre. Da ciò è scattata la procedura del coronavirus e dai primi test è risultata positiva. E' risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana che dice: "Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all'esame del tampone".E' stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.